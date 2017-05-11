Елена Батурина прогорела на курорте

Она проиграла иск к партнеру по проектам в Марокко

Партнер Елены Батуриной по несостоявшимся проектам в Марокко бизнесмен Александр Чистяков не вернет ей вложенные в курорты деньги. Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении соответствующего иска на €74 млн, сочтя, что вероятность потери инвестиций в эти проекты была выше, чем их возврат.

Елена Батурина не получит €74 млн, которые она требовала взыскать в качестве компенсации ущерба со своего партнера по девелоперским проектам в Марокко Александра Чистякова. Такое решение вчера вынес Высокий суд Лондона. Господин Чистяков заявил, что он рад прекращению длительной тяжбы, но планирует добиться компенсации судебных издержек и прочих расходов. Его адвокат, партнер King and Spalding Ник Черриман, не ответил на вопрос о сумме, в которую клиент оценивает понесенные издержки.

Александр Чистяков — бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС . Его девелоперский бизнес представляет компания Hermitage Construction and Management Group. На ее сайте указано, что она владеет земельным банком (около 58 га), сетью торговых центров Jam Mall и занимается проектами комплексного освоения территорий на юге России. Господин Чистяков известен также как муж певицы Глюкозы ( Натальи Ионовой ).

В тексте решения Высокого суда указано, что, обращаясь в суд, Елена Батурина утверждала, что «была обманута и цинично эксплуатирована Александром Чистяковым и стала жертвой мошенничества». Основные положения своей сделки жена экс-мэра Москвы и господин Чистяков подписали в феврале 2008 года. Они договорились построить 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости на севере Марокко. Госпожа Батурина получала 65% в проекте, Александр Чистяков — 35% и управление. Согласно условиям, Елена Батурина финансировала проекты пропорционально своей доле до тех пор, пока есть подтверждение расходов ее партнера также пропорционально его доле. Финансирование было организовано через займы сроком на три месяца (с последующим продлением), которые структура госпожи Батуриной Inteco Beteiligungs выдавала компании Sylmord Trade Inc. под залог акций марокканской Andros Bay (должна была осуществлять управление проектами). Первый заем на €36,75 млн был переведен в феврале 2008 года, затем Inteco перевела Sylmord Trade еще €66,64 млн, которые Sylmord разделила между различным компаниям.

В ходе ревизии в 2012 году госпожа Батурина выяснила, что на счета Andros Bay поступила лишь часть выданных ею средств, остальное ушло в офшоры. Незначительную часть она отсудила: весной 2014 года по решению Высокого суда Британских Виргинских островов Sylmord Trade обязали вернуть Inteco Beteiligungs €4,5 млн. В 2013 году Елена Батурина обратилась в Высокий суд Лондона, требуя у Александра Чистякова вернуть ей €100 млн — вложенное плюс пени. В 2015 году она снизила сумму иска до €74 млн.

Суд в итоге пришел к выводу, что проекты не удались, так как риск, присущий таким сложным, рискованным и спекулятивным инвестициям, «воплотился в жизнь», несмотря на усилия сторон. «Трудности приобретения земли и строительства наряду с другими являются и всегда были очевидными. Вероятность того, что госпожа Батурина потеряет деньги в любом случае, была выше, чем вероятность, что этого не произойдет»,— указано в решении суда.

Высокий суд Лондона является судом первой инстанции для большинства рассматриваемых им дел, и его решение можно оспорить в Апелляционном суде, говорит юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ващилко. «Но на практике Апелляционный суд редко отменяет решения Высокого суда, это обусловлено системой прецедентного права»,— отмечает адвокат.

Адвокат Елены Батуриной Мишель Данкан сообщил, что его клиентка удовлетворена тем, что судом установлен факт невыполнения господином Чистяковым обязательств по контракту в размере согласованных 35%, но огорчена, что не был определен размер подлежащего возмещению ущерба.