Стала известна самая популярная профессия у российской молодежи

Самой популярной рабочей профессией среди российской молодежи стала специальность сварщика: отборочный этап соревнований по этой специальности пройдет в 74 регионах страны, сообщили в пресс-службе союза WorldSkills Russia.

"В рамках отбора участников в финал V Национального чемпионата состязания сварщиков включили в программы региональных первенств 74 субъекта РФ. Именно соревнования по сварочным технологиям оказались самыми представительными по географии и количеству участников", — сказал генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов , чьи слова приводит пресс-служба.

На втором месте — поварское дело, соревнования по этой специальности прошли в 73 регионах. Третье место в рейтинге заняла специальность дошкольное воспитание, соревнования по ней состоялись в 67 регионах.

Как отметили в WorldSkills Russia, предпочтения российской молодежи достаточно сильно отличаются от других стран. Так, в мире самой популярной профессией WorldSkills является парикмахерское искусство, а сварочные технологии находятся только на шестом месте. Это связано с тем, что в России существуют крупнейшие металлургические производства, что обуславливает высокую потребность в квалифицированных сварщиках.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.