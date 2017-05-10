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МВД решило купить Ту-204-300 с VIP-апартаментами за 1,7 миллиарда рублей
МВД России объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для гостей "попроще". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Исходя из описания, самолет, включающий три салона и три вестибюля, должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров. В первом салоне лайнера будут располагаться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты "главного пассажира", куда входят спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном.
Во втором салоне должны быть большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем — предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.
Лайнер предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Самолет должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.
Поставить самолет нужно к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область). Поставщика планируется выбрать 13 июня по итогам аукциона.
Комментариями МВД РФ агентство пока не располагает.
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