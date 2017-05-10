МВД решило купить Ту-204-300 с VIP-апартаментами за 1,7 миллиарда рублей

МВД России объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для гостей "попроще". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Исходя из описания, самолет, включающий три салона и три вестибюля, должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров. В первом салоне лайнера будут располагаться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты "главного пассажира", куда входят спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном.

Во втором салоне должны быть большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем — предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.

Лайнер предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Самолет должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.

Поставить самолет нужно к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область). Поставщика планируется выбрать 13 июня по итогам аукциона.

Комментариями МВД РФ агентство пока не располагает.