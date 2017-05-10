Россию в споре с ЕБРР поддержали четыре страны

Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия поддержали позицию России в споре с Европейским банком реконструкции и развития . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участников заседания ЕБРР.

"Очень важно, что большое количество стран воздержалось от голосования. Азербайджан и Узбекистан публично воздержались. Белоруссия, Киргизия, Армения, Монголия поддержали позицию России", - сказал участник заседания.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия не будет работать над новыми проектами ЕБРР в стране и сконцентрируется на сотрудничестве с деполитизированными институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, банк БРИКС.

Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в российские проекты составляет €3,7 млрд.