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Россию в споре с ЕБРР поддержали четыре страны
Белоруссия, Киргизия, Армения и Монголия поддержали позицию России в споре с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участников заседания ЕБРР.
"Очень важно, что большое количество стран воздержалось от голосования. Азербайджан и Узбекистан публично воздержались. Белоруссия, Киргизия, Армения, Монголия поддержали позицию России", - сказал участник заседания.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия не будет работать над новыми проектами ЕБРР в стране и сконцентрируется на сотрудничестве с деполитизированными институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, банк БРИКС.
Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в российские проекты составляет €3,7 млрд.
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