Российские магазины могут остановить работу с 1 июля

Ритейлеры и владельцы отелей заявили о возможной остановке продаж из-за нехватки фискальных накопителей для онлайн-касс. Об этом сообщает Rambler News Service

«Мы очень озабочены сложившейся на рынке ситуацией. В настоящий момент мы наблюдаем серьезный дефицит фискальных накопителей, как и предполагали это еще в декабре 2016 года. Поставка контрольно-кассовой техники перенесена на неопределенный срок из-за отсутствия фискальных накопителей», - рассказала заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук.

Она отметила, что данная проблема может привести к остановкам продаж.

Согласно федеральному закону, который обязывает всех российских ритейлеров заменить контрольно-кассовую технику на технику нового типа, замены должны произойти до июля 2018 года.