Ретейлеры предупредили об угрозе остановки продаж из-за проблем с онлайн-кассами

Ретейлеры и владельцы отелей заявили о дефиците фискальных накопителей для онлайн-касс, что грозит остановкой продаж. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Rambler News Service

По словам заместителя исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук, из-за возникшего дефицита накопителей поставка новой контрольно-кассовой техники перенесена на неопределенный срок. При этом старую технику с 1 февраля зарегистрировать уже нельзя, а с 1 июля она вообще будет снята с учета.

Федеральный закон, обязывающий всех ретейлеров России перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ) нового формата — онлайн-кассы, вступил в силу 15 июля 2016 года. Окончательный перевод торговли на новый формат запланирован на июль 2018 года.

17 апреля член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что нижняя палата парламента устранила все препятствия для реализации нововведения.