Ритейлеры заявили о риске остановки продаж из-за дефицита накопителей данных для онлайн-касс

Ритейлеры и отельеры заявили о дефиците фискальных накопителей для онлайн-касс, полный переход на которые запланирован с 1 июля.

«Мы очень озабочены, сложившейся на рынке ситуацией. В настоящий момент, мы наблюдаем серьезный дефицит фискальных накопителей, как и предполагали это еще в декабре 2016 года. Поставка контрольно-кассовой техники перенесена на неопределенный срок из-за отсутствия фискальных накопителей», - заявила RNS заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук.

Рестораторы и отельеры также столкнулись с дефицитом фискальных накопителей, сказал RNS президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров

«У нас то же самое. Проблема существует», - сказал он, отвечая на вопрос, наблюдается ли дефицит фискальных накопителей.

По словам Левинбук, нехватка накопителей может привести к сбоям продаж.

«Безусловно (может привести к остановке продаж – RNS). Если ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная, аналог фискального накопителя – RNS) закончится, а ставить нечего, то будет остановка (продаж – RNS), так как зарегистрировать ЭКЗЛ больше нельзя» - сообщила она.

Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, о переходе на новый тип контрольно-кассовой техники (ККТ), которая в режиме онлайн передает данные в Федеральную налоговую службу . Согласно закону, регистрация контрольно-кассовой техники только по новому порядку началась с 1 февраля 2017 года, с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие.

Согласно информации на сайте ФНС, для перехода на новый порядок необходимы современные кассовые аппараты с фискальными накопителями и возможностью передавать данные онлайн через операторов фискальных данных.

Фискальный накопитель – прибор для записи и защиты данных о покупках, используемый для передачи информации в ФНС через операторов фискальных данных в режиме онлайн.