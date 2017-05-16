ОПЕК укрепит рубль как минимум до лета

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Рубль продолжает удивлять. Несмотря на массу обрушившегося на него негатива, новая торговая неделя началась с укрепления до отметки 56,30 за доллар. Этот скачок произошел на фоне заключения договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по продлению глобального нефтяного пакта.

Дополнительным позитивом послужило увеличение сроков действия соглашения не на полгода, как ожидалось, а на 9 месяцев. Окончательная встреча с остальными членами ОПЕК состоится 25 мая, но до этого времени сырьевые рынки получили передышку и в отсутствии серьезного негатива цены продолжат двигаться возле уровня 52 долларов за баррель.

На этой неделе из новостей нас ожидает информация по запасам сырой нефти США, которые вряд ли окажутся сюрпризом и смогут серьезно изменить ситуацию на рынке, а также данные по росту ВВП РФ за первый квартал 2017 года. Экономика России показывает восстановление, а правительство ожидает ее рост на уровне 1,5 процента к концу года, следовательно, прогнозируемое укрепление в 0,4 процента за первые три месяца текущего года вполне достижимо.

Более того, рублю помогают политическая неопределенность в США и перегретость фондового рынка страны, вследствие чего крупные игроки предпочитают закрывать позиции по американским активам и перекладывать средства в Европу и развивающиеся рынки.

Учитывая, что национальные активы продолжают быть самыми перепроданными в мире, можно ожидать новый приток зарубежных денег, которые окажут дополнительную поддержку рублю. В отсутствии серьезных шоков российская валюта продолжит движение вблизи уровня 56,40 - 57 рублей за доллар и 61,80 - 62,50 за евро.