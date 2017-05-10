Строительство деревянной Москвы откладывается

Возможность использования деревянных конструкций при строительстве многоэтажных домов в рамках реновации в Москве вызвала массу противоречивых заявлений. О том, где все-таки в столице появятся деревянные постройки и почему такие решения считаются одними из самых передовых в мире, а также о восстановлении покупательской способности населения и о том, какие отрасли выиграли от введения западных санкций, в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

— Почему предложение использовать в столичной программе реновации жилья при строительстве новых домов деревянных конструкций вызвало неоднозначную реакцию?

— Мы не предлагали использовать при строительстве многоэтажных домов в рамках программы реновации в Москве деревянные конструкции, во всяком случае на первом этапе. По той простой причине, что эта программа очень чувствительная, и мы осознаем, что всю ответственность за ее реализацию несет руководство города Москвы. Сегодня у нас пока еще не сложилось понимание в полной мере культуры деревянного домостроения, если брать многоэтажное жилищное строительство. Часть наших граждан предпочитает традиционные строительные материалы, и мы видим своей задачей изменить это отношение. Во всем мире дерево широко используется в строительстве. У него большое количество преимуществ: экологичность, более низкая стоимость, скорость строительства, энергосбережение. Кроме того, современная обработка этого материала придает ему уникальные свойства, в том числе и по пожаробезопасности. При этом, по нашим оценкам, использование деревянных материалов позволило бы снизить стоимость проектов на 20%. Мы провели серию встреч в правительстве Москвы , в ходе которых обсуждались вопросы строительства в Москве в качестве пилотного проекта домов, построенных с использованием конструкционных материалов из древесины. Договорились, что правительство Москвы предложит территорию для эскизного проектирования с дальнейшей проработкой под реализацию пилотного проекта строительства жилого квартала с применением конструкций из дерева для создания доступной, экологически чистой городской среды. При строительстве могут применяться и сочетаться различные строительные материалы, но в их основе — деревянные конструкции и корпус.

— Какие есть ограничения в этажности при строительстве домов из деревянных конструкций?

— Давайте посмотрим на мировой опыт. В ряде стран это не только индивидуальное строительство до трех этажей, но и полноценные высотки — 30-этажные башни. Такая практика есть, например, в Японии, стране с высокой сейсмической активностью. У них нет своих материалов, поэтому они активно закупают за рубежом, в том числе покупают и у нас.

В России деревянное строительство используется не очень активно и в основном в домах до трех этажей. Хотя сейчас мы видим увеличение объемов, например, при возведении социальных объектов, таких как школы, детские сады, фельдшерские и акушерские пункты, небольшие спортивные объекты, при расселении ветхого и аварийного жилья.

— Вы так активно выступаете за внедрение деревянного строительства, что складывается ощущение, что просто лоббируете эту тему по чьему-то заказу.

— Я отвечаю за развитие нескольких важнейших отраслей, и одна из них — это лесопромышленный комплекс. Главная задача — развивать направления, дающие высокий уровень переработки и создающие максимальную добавленную стоимость. К ним относятся изготовление мебели, производство целлюлозы, деревянное домостроение, производство санитарно-гигиенических изделий и ряд других. Есть поручение президента, план, утвержденный правительством. Обладая ресурсом, мы просто обязаны его эффективно использовать. Сегодня страны, даже не обладающие большим запасом лесного сырья, активно идут по этому пути.

— Помимо развития лесопромышленного комплекса есть немало и других экономических проблем. Какие меры принимаются для оживления торговой отрасли в условиях низкой покупательской способности?

— Сейчас мы можем говорить о некотором оживлении покупательской способности. Если в 2015 году по сравнению с 2014-м снижение было почти на 10%, в 2016-м по сравнению с 2015-м — уже на 5%. В этом году мы видим пока совсем незначительное снижение — около 1,5%. Это вселяет в нас уверенность в том, что потребительский рынок восстанавливается. С точки зрения развития потребительского рынка, конкуренции и удобства для потребителя надо развивать все форматы торговли. Есть что-то вроде притчи, когда старая графиня сидит у себя в кресле, а по улицам идут революционно настроенные массы и выкрикивают лозунги. Она спрашивает свою служанку: «Чего хотят эти люди?» «Они хотят, чтобы не было богатых». «А мой отец хотел, чтобы не было бедных». Так и здесь. Мы хотим зарегулировать крупные торговые сети или мы хотим создать доступную и эффективную среду как для производителей, так и для потребителей, развивая все форматы торговли — нестационарную, мобильную, ярмарки, рынки? Сейчас нами подготовлены проекты нормативных актов. Надеюсь, что в ближайшее время они будут одобрены и внесены в Государственную думу

— Сегодня небольшому региональному производителю невозможно попасть к сетевикам, на столичные полки…

— Всем попасть невозможно. Количество производителей и товаров, которые они предлагают, в разы превышают возможности крупного ритейла их принять.

Есть ли в торговом бизнесе внутренняя коррупция? Безусловно, есть, но надо признать, что с ней активно сегодня борются владельцы и топ-менеджеры этих компаний. Мы знаем много случаев, когда людей увольняют и даже привлекают к ответственности. Необходимо также учитывать, что далеко не все производители, особенно малые, могут соответствовать требованиям крупного ритейла. И именно для них нужны иные, альтернативные каналы продаж.

— Какие отрасли больше всего выиграли от санкций?

— Сельхозтоваропроизводители, производители продуктов питания воспользовались ситуацией довольно успешно. Неплохие результаты по ряду направлений продемонстрировала легкая промышленность, лесопромышленный комплекс и ряд других отраслей.

Сельхозмашиностроение показывает беспрецедентный рост.

Укрепляется рубль, покупательная способность растет, начинает расти импорт. Сейчас главное — не растерять свои позиции.

— Как ваше ведомство участвует в решении проблемы нелегального алкоголя?

— Надо решать проблему комплексно, не только ЕГАИС, не только маркировка.

Необходимо упрощать регулирование, в том числе лицензирование.

Нужно максимально облегчить работу легальных игроков рынка, чтобы каждый желающий торговать легально мог позволить себе лицензию. Когда для получения лицензии нужно заплатить госпошлину 65 тыс. рублей в год, неважно, где находится объект — в деревне или в столице, это порождает проблему. Каждый желающий получить лицензию должен иметь такую возможность и не задумываться, работать ли ему нелегально или легально с лицензией. Тогда большинство предпринимателей, безусловно, выберут легальную схему ведения торгового бизнеса.

Мы внесли предложение изменить госпошлину на получение и продление лицензии. Для Москвы и Санкт-Петербурга госпошлина должна, по нашему мнению, составлять 65 тыс. рублей за каждый объект в год за получение и продление лицензии. Для Севастополя и иных городов, кроме поселков городского типа, — 26 тыс. рублей. Для мелких населенных пунктов и сельской местности — 3,5 тыс. рублей.

Сами правила лицензирования мы тоже предложили упростить и сократить количество предоставляемых для получения лицензии документов.

Прилегающие территории вообще исказили конкуренцию. К различным учреждениям у нас определены прилегающие территории, причем в разных муниципалитетах они абсолютно разные. Это отдано на откуп местным властям. Это может быть от 20 м до 1000 и дальше. Мы сейчас получили такое право (был изменен закон) устанавливать правила определения таких территорий. Мы предлагаем ограничить предельные размеры прилегающих территорий 50 м и рассчитывать их по пешеходному маршруту, о чем просят многие субъекты Российской Федерации. Не должно быть избыточного регулирования.

Избыточные меры часто порождают нелегальный рынок и искажают конкуренцию. Чем проще и прозрачнее будут правила, тем объем нелегального рынка будет меньше.