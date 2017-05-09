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Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции против России

Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции против России
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Евросоюз не снимать санкции, которые были введены в отношении России.
Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передаёт РИА Новости.
«США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договорённостям», — заявила Хейли.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на продление санкций против России.
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