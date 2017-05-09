Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции против России

«США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договорённостям», — заявила Хейли.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на продление санкций против России.