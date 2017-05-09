Аналитики: Курс доллара в мае может укрепиться до 60 рублей и выше

Курс рубля в мае подвергнется колебаниям вслед за нефтяными котировками и будет нацелен на ослабление. Ключевым фактором, влияющим на стоимость сырья и российской валюты ближайшие три недели, станет ожидание итогов встречи стран ОПЕК , где решится судьба продления договора об ограничении добычи нефти, указывают аналитики.

Конец прошлой недели ознаменовался самым серьезным за последние месяцы снижением цен на нефть. Стоимость барреля европейской марки Brent при отсутствии важных для рынка новостей начала с четверга падать до минимальных значений 2017 года. И проседала ниже 47 долларов за баррель.

Вслед за нефтью начал дешеветь и рубль, закончив торги на прошлой неделе чуть ниже 58 рублей за доллар. Еще в конце апреля доллар торговался на Московской бирже около отметок 55-56 рублей.

Большинство аналитиков объясняли быстрое снижение цен на нефть обеспокоенностью участников рынка по поводу продления договора стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих государств, включая Россию, об ограничении нефтедобычи. Действующий договор был принят в конце прошлого года, он заключен на срок с 1 января по 1 июля. 25 мая состоится еще одно заседание ОПЕК, где страны будут договариваться о продлении договора еще на полгода. Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил, что Россия склоняется к пролонгации ограничения добычи нефти. "Мы считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние", - говорится в сообщении минэнерго . И что совместная инициатива в этой сфере уже дала эффект.

Но для окончательного одобрения нужно все же согласие других участников переговоров. Пока же в ожидании решения котировки нефти фактически опустились до уровней, наблюдавшихся до заключения соглашения ОПЕК в конце ноября, пишут аналитики Sberbank CIB

На этой неделе давление на нефтяные цены может сохраниться, не исключает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк . В частности, на настроения инвесторов могут повлиять статистика по китайской экономике, а также регулярные данные по нефтяному рынку, считает она. Давление же на валюты развивающихся стран могут оказать в том числе и доклады представителей ФРС США , которые могут начать подготовку рынка к дальнейшему повышению процентной ставки, добавляет Ващелюк. К этому шагу ФРС могут подтолкнуть и пятничные данные по занятости и безработице в США, оказавшиеся гораздо выше прогнозов. То есть внешние условия для рубля на этой неделе остаются скорее негативными, что удержит ее в коридоре 57,5-59 рубля за доллар, допускает аналитик.

Цены на нефть будут подвержены сильным колебаниям вплоть до встречи ОПЕК в конце мая, продолжает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик . "Возможно, мы увидим пробитие новых минимальных уровней, поскольку нефть будет торговаться в коридоре примерно 45-50 долларов за баррель. Волатильность нефти передастся и рублю - до 25 мая он будет торговаться в коридоре 58-59 рублей за доллар, ближе к дате заседания ОПЕК возможен и коридор 59-60 рублей", - не исключает эксперт.

Дополнительным фактором риска может стать и снижение привлекательности российской валюты для операций carry trade, считает Лисоволик. Они стали популярны у зарубежных инвесторов из-за высоких процентных ставок в экономике по сравнению с текущим уровнем инфляции. Однако Центробанк начиная с марта провел уже два снижения ключевой ставки - в сумме на 0,75 процентных пункта (сейчас она равна 9,25 процента годовых). Подспудно у инвесторов могут закрепиться ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, что подтолкнет их к выводу средств с российского рынка.По оценке аналитика ВТБ24 Алексея Михеева , рубль обладает еще большим потенциалом к снижению - на данный момент он переоценен по отношению к нефти примерно на 17 процентов. По мнению эксперта, у доллара есть все шансы вырасти до 62-63 рублей.