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Новак: РФ поддерживает продление сокращения добычи нефти
РФ считает эффективной совместную инициативу стран ОПЕК и не входящих в картель стран по стабилизации мирового нефтяного рынка, обсуждает различные варианты и считает, что продление сокращения добычи нефти на более длительный срок поможет вернуть рынки в нормальное состояние, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние ", - сказал Новак.
ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.
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