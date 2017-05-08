СМИ узнали о планах США потратить 8 миллиардов на военное присутствие в Азии

План предполагает модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей.

США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в Южно-Китайском море, сооружает там военную инфраструктуру и наращивает силы. По мнению Вашингтона, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.