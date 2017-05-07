Газпром начал строительство морского участка «Турецкого потока»

В Черном море началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает Газпром . «Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», - приводятся в сообщении слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера , передает РИА «Новости»

Приступить к укладке труб морской части «Турецкого потока» 4 мая поручил президент Владимир Путин

В опубликованной 27 апреля 2017 года финансовой отчетности Газпрома по МСФО сообщалось, что укладка труб для «Турецкого потока» стартует летом 2017 года. Ее будет выполнять компания Allseas Group.

В ходе процесса будет использоваться крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit с шестью установками для сварки и нанесения покрытия. В рамках контракта будет уложено более 900 км трубы по дну моря.