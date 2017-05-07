Рунет пришел в гнев из-за согласия РПЦ на запрет воскресного шоппинга

Дискуссия об ограничении работы супермаркетов по воскресеньям грозит превратиться в скандал. Заявление Русской православной церкви о поддержке этой инициативы вызвало бурное негодование пользователей Рунета.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил об этом накануне в эфире телеканала Россия-24. Он отметил, что шопинг отнимает у россиян слишком много времени, которое они могли бы тратить на совместное общение. Это может быть одной из причин высокого числа разводов, считает иерарх.

Кроме того, лишены воскресного отдыха сотрудники торговых сетей, подчеркнул митрополит Илларион. «У них нет возможности в воскресенье пойти в храм, они лишаются возможности в воскресенье побыть со своей семьей. И вот этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов», — считает он.

Инициатива, которую поддержала РПЦ, принадлежит российским сенаторам. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации завершили подготовку законопроекта, который предусматривает запрет круглосуточной работы супермаркетов. По данным РИА Новости, предполагается установить, чтобы по будням они были открыты до 21.00, в субботу — до 16.00, а в воскресенье вообще не работали.

После заявления митрополита Иллариона некоторые россияне ошибочно посчитали запрет на воскресный шопинг инициативой РПЦ. Это обусловило мощный поток критики — как религиозного института, так и самой идеи. Также пользователи высказывались против того, чтобы «церковь лезла в мирскую жизнь». Один из пользователей в пылу негодования даже призвал ограничить работу церквей по воскресеньям. Некоторые заявили о необходимости защитить права потребителей.

Стоит отметить, что практика ограничения работы супермаркетов в выходные дни широко распространена в европейских странах. А предложенные Советом Федерации часы работы практически совпадают с укладом Германии: там тоже в будни торговые точки открыты до девяти вечера, а по воскресеньям вообще не работают.

В прошлом году в Польше запрет воскресного шопинга поддержало более полумиллиона граждан. Такое количество подписей собрал законопроект, инициированные польским независимым профсоюзом. Идею поддержали и депутаты правящий партии.