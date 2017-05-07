Усманов попал в список богатейших людей Великобритании

Состояние Усманова оценивается в £11,791 млрд ($15,3 млрд). В прошлом году он находился на 10-м месте в списке, а его состояние было на £4,211 млрд меньше.

Первыми в списке стали братья Шри и Гопи Хиндуджа, выходцы из Индии. Они контролируют крупную корпорацию Hinduja Group. Одному из них 81, другому 77 лет. Братья занимаются нефтью, газом, банковской деятельностью, недвижимостью. Капитал корпорации составляет примерно 21 миллиард долларов.

На втором месте в этом году 59-летний американский бизнесмен Леонард Блаватник . Его компании Access Industries принадлежат активы в сферах природных ресурсов, недвижимости, СМИ и музыкального производства. Его состояние оценивается почти в £15,9 млрд ($20,7 млрд).

На третьем месте с состоянием в £14 млрд ($18,1 млрд) находятся лидеры прошлогоднего рейтинга - братья Дэвид и Саймон Рубены.