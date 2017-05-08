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Россияне и украинцы вошли в топ-5 богатейших жителей Великобритании - Times

Россияне и украинцы вошли в топ-5 богатейших жителей Великобритании
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Газета The Times составила ежегодный рейтинг самых богатых жителей Великобритании, куда вошли миллиардеры из России и Украины. Отмечается, что второе место у 59-летнего американского предпринимателя украинского происхождения Леонида Блаватника (£15,982 млрд или почти 18,86 млрд евро). Он является одним из лидеров британской музыкальной индустрии.
На пятом месте россиянин Алишер Усманов с состоянием £11,8 млрд или 13,92 млрд евро. Он владеет 30 процентами футбольного клуба «Арсенал». При этом 50-летний Роман Абрамович всего на 13 месте рейтинга. У него £8,05 млрд или 10,03 млрд евро. В рейтинге также есть супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы и Виктор Пинчук.
Первое место у выходцев из Индии братьев Шри и Гопи Хиндуджа (£16,2 млрд – 19,12 млрд евро).
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