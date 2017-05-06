РПЦ и РСПП поспорили о воскресном шопинге

«С моей точки зрения удобно, когда все открыто, и можешь прийти, потому что в будние дни не успеваешь», — сказал он. По мнению Якобашвили, воскресный шопинг также благотворно сказывается на отношениях в семье. «Когда жене что-то хорошего купишь — это только укрепляет семью. Когда ей надоедаешь, сидишь и смотришь телевизор, а она возится на кухне, она не особо рада от этого», — уверен представитель РСПП.

Он также добавил, что в стране сложилась непростая ситуация с финансами, и каждый входящий рубль полезен для экономики и позволяет компаниям выживать. «Я не думаю, что сейчас какие-либо ограничения были бы очень важны. Наоборот нужно дать возможность больше работать, больше потреблять. Как только мы увеличим потребление, страна покажет, что она идет вперед. А если мы будем ограничивать потребление, она будет стагнировать еще больше», — заявил он.

Ранее 6 мая глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что поддерживает ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям. Такая мера, по его словам, поможет укрепить семьи. «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.