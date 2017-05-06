РПЦ предложила ограничить торговлю по воскресеньям ради укрепления семей

Русская православная церковь выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям, поскольку это поможет укрепить семьи. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает «Интерфакс»

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24», что последний день недели необходим для того, чтобы находиться дома с семьей или в церкви. «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — сказал он.

«У людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга», — уточнил священнослужитель, добавив, что именно это становится зачастую причиной развода в России.

Митрополит Иларион упомянул западные страны, в которых время работы магазинов по воскресеньям ограничено. По его мнению, там это оказывает благотворное влияние на людей. «Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для Церкви и семьи», — добавил он.