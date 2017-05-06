В РПЦ предложили изменить работу гипермаркетов

ТАСС Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион считает правильной идею ограничить время работы гипермаркетов, предоставив людям время для церкви и семьи, сообщает

По мнению священнослужителя, такая мера даст людям возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом, так как освободит воскресенье от шопинга.

«Конечно, для верующих людей воскресенье - день, когда они в храм идут. Утром они идут в храм, потом они проводят время в кругу семьи. Может быть, одна из причин почему так много семей разрушается у нас в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом», — отметил митрополит Иларион.

Он также пояснил, что эта мера облегчит жизнь работникам торговли. «Этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, он превращает людей в роботов», — сказал он.