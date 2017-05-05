Четыре страны продлили санкции против РФ

Четыре страны продлили срок действия индивидуальных ограничительных мер против российских и украинских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя дипломатической миссии Европейского союза Федерики Могерини.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС - прим. Рамблер) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС . Евросоюз принимает к сведению и приветствует данное решение», - говорится в заявлении.

13 марта власти ЕС продлили на полгода (до 15 сентября 2017 года) санкции против граждан России и Украины. В черный список входят 150 физических лиц, среди которых – представители властей России, политики, предприниматели, сотрудники силовых ведомств, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Помимо этого, санкции наложены и на военные и политические организации непризнанных республик. Санкции запрещают въезд на территорию ЕС, а активы организаций, на которые наложены ограничительные меры, в случае обнаружения будут заморожены.

Страны Запада ввели против Москвы санкции после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошел в состав России. Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву в поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.