Эксперт прокомментировал идею увеличить пенсионный возраст

Владимир Назаров. Предложения главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста и сокращении количества пенсионеров в РФ приведут к повышению размера пенсии к 2030 году на 30%, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что экс-глава Минфина РФ , руководитель ЦСР Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года.

"Если мы, соответственно, будем повышать пенсионный возраст теми темпами, о которых говорит Алексей Леонидович (Кудрин), мы, соответственно, к 2030 году в реальном выражении (сможем) повысить пенсии на 30%. Обычный пенсионер будет получать на 30% больше", — сказал РИА Новости Назаров.

Число пенсионеров растет на 1% ежегодно

По данным Пенсионного фонда России (ПФР) в 2016 году численность пенсионеров составляла 43,3 миллиона человек, ожидаемая численность пенсионеров в 2017 году – 43,9 миллионов человек.

Как пояснил Назаров, количество пенсионеров в РФ растет примерно на 1% ежегодно, но одновременно с этим уменьшается количество лиц, с заработной платы которых уплачиваются страховые взносы. В масштабах одного года эти показатели не являются значительными, но в течение десятилетия этот эффект накапливается, и тем самым лишает возможности индексировать пенсии в след за ростом заработных плат.

"Повышение пенсионного возраста направлено одновременно на обе меры: чтобы с одной стороны – сконцентрировать социальную помощь на лицах более пожилого возраста, которые объективно не могут работать; а с другой стороны – стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда", — пояснил эксперт.

Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева высказывала РИА Новости мнение, что о решении поднять пенсионный возраст может быть объявлено после президентских выборов в 2018 году. По ее словам, если соответствующий законопроект будет принят в 2019 году, то его реализация может быть осуществлена уже в 2020 году.