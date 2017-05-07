Росстат сообщил о повышении цен на бензин в РФ

По наблюдениям Росстата , бензин за последнюю неделю апреля подорожал на 0,2%.

На сайте Федеральной службы госстатистики России (Росстат) обнародованы показатели повышения цен на бензин в среднем по стране.

По этим данным, цены на бензин за период с 24 апреля по 1 мая в России выросли сразу на 0,2%, хотя по наблюдениям предыдущих недель стоимость топлива росла в пределах 0,1%.

И уже 2 мая средняя стоимость бензина по стране выросла на 7 копеек до 37,44 рублей за один литр, как гласит официальная статистика.

Например, на 7 копеек подорожал бензин марки АИ-92-93 (в среднем 36,28 рублей за литр), при этом цены на бензин А-76 (АИ-80) остались на прежнем уровне (33,98 рубля за литр).