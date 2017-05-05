СМИ: глава Еврокомиссии пришел на саммит пьяным

По словам собеседников издания, Юнкер «был очень заметно пьян». Один из источников таблоида заявил, что глава Еврокомиссии «постоянно натыкался на людей и мебель». «Он приставал к младшим сотрудникам с беседами. Это было странное поведение, немного неловкое для всех», - сказал он.

По данным The Sun, инцидент произошел на саммите, посвященном «тупиковому положению Кипра, который оказался расколот между Турцией и Грецией».