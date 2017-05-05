Главные события у вас в почте
СМИ: глава Еврокомиссии пришел на саммит пьяным
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетил одно из мероприятий саммита в Женеве в нетрезвом состоянии. Об этом пишет The Sun со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседников издания, Юнкер «был очень заметно пьян». Один из источников таблоида заявил, что глава Еврокомиссии «постоянно натыкался на людей и мебель». «Он приставал к младшим сотрудникам с беседами. Это было странное поведение, немного неловкое для всех», - сказал он.
По данным The Sun, инцидент произошел на саммите, посвященном «тупиковому положению Кипра, который оказался расколот между Турцией и Грецией».
В мае 2015 года на саммите «Восточное партнерство», проходившем в Риге, Юнкер дал пощечину венгерскому премьеру Виктору Орбану и назвал его диктатором. При этом глава Еврокомиссии улыбался, поэтому СМИ сочли случившееся шуткой и предположили, что Юнкер был пьян. В июле прошлого года в СМИ появилась информация, что у чиновника есть проблемы с алкоголем, он «заядлый курильщик и никогда не скупится на вино или джин-тоник».
Оставить комментарий