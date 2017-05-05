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Итальянские виноделы решили выпускать вино Dimon для России
Фото: pixabay.com
Винодельческая компания из Италии ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Dimon. Об этом сообщает агентство «Москва».
Заявка в Роспатент поступила от совладельца компании Марии Ирис. Из документа следует, что ColleMassari планирует продавать в России вино Dimon.
Компания хочет зарегистрировать товарные знаки по международной классификации товаров и услуг под номерами 16, 33 и 35. Это означает права на выпуск и продажу вина и других алкогольных напитков, а также права на рекламу и занятия административной деятельностью в области бизнеса.
Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов заявил агентству «Москва», что между процессом регистрации бренда и выпуском вина на российском рынке может пройти несколько лет. «На данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. <…> Тем не менее, вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя возможно вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков, в том числе и руководству страны», - отметил он.
Компания ColleMassari является владельцем двух хозяйств в Тоскане. Ее собственники - брат и сестра Клаудио Типа и Мария Ирис.
В начале марта «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев владеет дорогостоящим имуществом, в том числе виноградниками в Тоскане. Сам глава правительства назвал этот фильм «мутью» и «чушью». Он заявил, что такие материалы выпускают «люди, у которых есть конкретные политические цели».
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