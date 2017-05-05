Итальянские виноделы решили выпускать вино Dimon для России

Винодельческая компания из Италии ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Dimon. Об этом сообщает агентство «Москва».

Заявка в Роспатент поступила от совладельца компании Марии Ирис. Из документа следует, что ColleMassari планирует продавать в России вино Dimon.

Компания хочет зарегистрировать товарные знаки по международной классификации товаров и услуг под номерами 16, 33 и 35. Это означает права на выпуск и продажу вина и других алкогольных напитков, а также права на рекламу и занятия административной деятельностью в области бизнеса.

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов заявил агентству «Москва» , что между процессом регистрации бренда и выпуском вина на российском рынке может пройти несколько лет. «На данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. <…> Тем не менее, вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя возможно вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков, в том числе и руководству страны», - отметил он.

Компания ColleMassari является владельцем двух хозяйств в Тоскане. Ее собственники - брат и сестра Клаудио Типа и Мария Ирис.