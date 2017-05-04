Рубль обвалился вслед за нефтью

Рубль на фоне дешевеющей нефти обновил минимумы к доллару и евро за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости

Российская валюта из расчета «завтра» по отношению к доллару потеряла в цене 99 копеек и достигла отметки в 58,37 рубля, к евро – 1,63 рубля и остановилась на отметке 64,11 рубля.

4 мая баррель нефти сорта Brent оценивался ниже 48 долларов. Обрушение нефтяного рынка вызвали сообщения из США, где добыча нефти выросла за неделю на 0,3% до 9,293 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, значительное влияние на понижение цены сыграл отчет Национальной нефтяной компании Ливии, сообщившей о росте добычи нефти на 760 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с конца 2014 года. В Нигерии также выросла добыча нефти до 2 миллионов баррелей в сутки.

По мнению аналитика из группы компаний «Финам» Богдана Зварича, в ближайшей перспективе американская валюта продолжит укрепляться.