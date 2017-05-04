Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов в четверг снижалась на 4,96% – до 48,27 доллара за баррель, WTI опускалась на 5,1% – до 45,38 доллара за баррель. Снижение стоимость нефти происходит на фоне опасений сохранения глобального переизбытка «черного золота», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,1% – до 48,71 доллара за баррель.