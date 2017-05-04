Госбюджет Украины перевыполнен на 19%

Доходы государственного бюджета Украины за январь-апрель 2017 года составили 259,78 млрд гривен, что на 18,9% превышает показатели плана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной казначейской службы Украины.

Как сообщает «Корреспондент.net», доходы госбюджета страны выросли на 87,836 млрд гривен за данный период (51,1%), что связано со спецконфискацией на сумму 30 млрд гривен, а также получением 10 млрд гривен от Нацбанка.

Отмечается, что в апреле бюджет получил более 85 млрд гривен, что на 42,2% больше плана.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Государственное казначейство Украины поступили деньги, якобы конфискованные со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения, в размере $1,5 млрд.

Порошенко также отметил, что деньги, якобы конфискованные со счетов Януковича и его окружения, укрепят финансово-банковскую систему страны и добавят стабильности гривне.