Собственники квартир переезжают на дачи

В этом году в полтора раза больше жителей Москвы решили сдать городскую квартиру и на лето снять дачу, выяснили в «Инком-Недвижимости». Но общий спрос на загородную недвижимость на треть ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что стоимость аренды дачных домов эконом-класса за три месяца упала на 55%.

Доля дачников, сдавших городское жилье, в пользу аренды дома за городом, выросла до 12%, подсчитали в «Инком-Недвижимости». В 2016 году их было 8% общего числа летних арендаторов загородных объектов. По словам замдиректора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой, городское жилье сдают на апрель—сентябрь или май—октябрь. «В этом случае ставка аренды снижается не более чем на 10% по сравнению с долгосрочным наймом»,— говорит она.

Ставки сезонной аренды на загородную недвижимость по сравнению с ценами, действовавшими в зимние праздники (в декабре), упали. Дома подешевели на 55%, до 21 тыс. руб. в месяц, коттеджи — на 27,8%, до 73,6 тыс. руб. По данным «Инком-Недвижимости», сейчас доступны лоты со ставкой найма 10–12 тыс. руб. в месяц: за такую сумму можно рассчитывать на маленький летний дом в садоводстве (без комфортных бытовых условий, из удобств — туалет на участке). Цены на дачи экономкласса варьируются в пределах 15–50 тыс. руб. в месяц, на коттеджи и таунхаусы комфорт-класса — 50–100 тыс. руб. в месяц. В бизнес-сегменте можно арендовать дом за 100–150 тыс. руб. Минимальная средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 26 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 33 тыс. руб., трехкомнатной — 38 тыс. руб.

В «Инком-Недвижимости» говорят, что домовладельцы снижали цены, чтобы повысить спрос. В итоге, за последние четыре месяца объем предложения на загородном рынке аренды уменьшился на 22,5%. Востребованность аренды дачных домиков благодаря финансовой доступности за год выросла на 9 процентных пунктов. Сейчас в экспозиции находится 4899 объектов. 87% предложения — это коттеджи, по 6% приходится на дачи и земельные участки с летней постройкой, 1% — на прочие форматы (например, таунхаус, половина дома и т. д.). Основной спрос приходится на дачные домики площадью 40–60 кв. м с арендной ставкой около 20–25 тыс. руб. в месяц. На них приходится около 45% сделок (против 36% год назад). Коттеджи до 100 кв. м стоимостью 50–60 тыс. руб. в месяц интересуют 35% нанимателей (против 30% год назад). Современные таунхаусы с бюджетом до 50 тыс. руб. в месяц арендуют 20% нанимателей (против 34% год назад).

Специалисты аналитического центра «Инком-Недвижимости», опираясь на данные департамента информационных технологий Москвы рассчитывают, что спрос на загородную недвижимость еще подрастет. Сейчас он на 20% выше, чем зимой, но на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Департамент информтехнологий, проанализировав передвижения сотовых абонентов, выяснил, что в прошлом году число горожан, которые провели отпуск на дачных участках, выросло на треть по сравнению с показателями 2015-го. «В условиях сокращения платежеспособного спроса, закрытия популярного у российских туристов Египта (а ранее — и Турции) и общей напряженности в мире загородная аренда становится все более перспективным “народным” вариантом летнего отдыха»,— сообщает «Инком-недвижимость».