Росавиация ответила на жалобу пилотов в ИКАО

Эксперты сомневаются, что в этом году агентство начнет массово лишать пилотов их летных свидетельств, как прогнозируют авторы петиции в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кстати, ранее они же уже обращались в Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА). Но там не стали реагировать на их петицию, отметил в беседе с "РГ" глава интернет-портала avia.ru Роман Гусаров . В целом и в ИКАО, как пишет "Коммерсант", отметили, что речь идет о внутренних нормативах и правилах. Организация недавно проверяла Россию на соответствие международным требованиям авиационной безопасности и не нашла особых нарушений, напомнил эксперт.

Яркое заявление о том, что в России четверть пилотов могут лишиться свидетельств, звучит не совсем логично на фоне того, что в РФ растут объемы авиаперевозок, отметил Роман Гусаров. Кроме того, если даже приблизительно подсчитать, в России 10-15 тысяч пилотов, и тысяча человек никак ни четверть от этого числа, добавил эксперт.

Несколько лет назад вскрылось, что ряд негосударственных АУЦ просто подтасовывали статистику налета часов, данные по медицинскому состоянию тех, кто проходил в них обучение. В связи с нарушениями требований федеральных авиационных правил, в том числе грубых, выявленных в ходе проведения проверок, в 2016 году изъято, аннулировано 13 сертификатов АУЦ, отмечают в Росавиации . И причинами этого стали нарушения, которые в итоге вели к снижению качества подготовки авиационного персонала и увеличению рисков безопасности полетов.

Но закрытие этих АУЦ не приведет к дефициту числа центров по подготовке пилотов. Сейчас в России 23 государственных авиационных учебных центров, еще семь в составе авиапредприятий. И на конец 2016 года было 36 самостоятельных и специализированных АУЦ. В 17 осуществляется подготовка пилотов авиации общего назначения. Эксперт особо подчеркнул, что АУЦ не выпускают специалистов с высшим образованием. В России только летные училища имеют право выдавать дипломы о высшем образовании.

Выпуск пилотов в образовательных организациях гражданской авиации в 2016 году составил 735 человек, в том числе проходящих обучение в образовательных организациях высшего образования - 314 человек, проходящих обучение в профессиональных образовательных организациях - 421 человек, отмечается в материалах Росавиации.

Кроме АУЦ есть еще одна лазейка для тех, кто без должной подготовки рвется в небо. А именно наличие иностранного свидетельства пилота. Схема выгладит довольно просто: обладатели такого свидетельства пытаются заочно закончить российские летные училища и тем самым подтвердить свое мастерство, сказал эксперт. Сейчас и такая возможность будет закрыта, отметил он.