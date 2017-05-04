В России готовят аналог грин-карты

МИД и Минэкономразвития. Минкомсвязь предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты. Она даст высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны. Такие планы описаны в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи. Накануне майских праздников документ направлен на согласование в Минфин

Программа «Цифровая экономика» состоит из большого количества разделов. В разделе «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ.

Для этого должна быть проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки.

25 апреля проект программы «Цифровая экономика», утвержденный главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым , был направлен на согласование в заинтересованные ведомства.

В Минкомсвязи от комментариев воздержались.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, введение карты будет полезно для России, но ее эффективность была бы выше, если бы ее внедрили несколько лет назад.

— Во время финансового кризиса в США многие работники готовы были переехать и работать у нас. Именно тогда надо было реализовать такую программу. Сейчас это не сработает, — заявил Дмитрий Мариничев . — В любой стране существует программа привлечения кадров. Чтобы специалисты приехали, нужно дать им возможность самореализации. Ученому нужна возможность исследований, которые он не сможет делать в другом месте. Предпринимателю — возможность производить продукт и реализовать его на рынке. Сегодня найдутся желающие переехать в Россию, но их будет немного.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева введение карты будет полезно для России. Но проект следовало начать несколько лет назад.

По словам президента портала SuperJob Алексея Захарова, в США грин-карту получают низкоквалифицированные работники. Если профессионал захочет, он сможет нелегально приехать, найти работу — а работодатель приложит все усилия, чтобы легализовать пребывание специалиста.

В начале 2017 года депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил о разработке законопроекта, который вводит понятие «карта русского». Ее владелец получил бы право на ряд привилегий — на работу в России, бесплатную учебу, медицинскую помощь и т.д. Получить «карту русского» могли бы бывшие граждане СССР или их родственники. Однако законопроект всё еще не внесен в Госдуму.

Похожие документы выдают во многих странах, например в Польше. Проект призван способствовать привлечению культурно близких трудовых мигрантов в Польшу. Обладатели карты могут бесплатно получить долгосрочную визу — с правом на многократное пересечение границ Польши без дополнительных документов. У них есть право легально работать или заниматься предпринимательской деятельностью без специального разрешения, бесплатно посещать все государственные музеи, получать бесплатное образование на территории Польши на тех же основаниях, что и граждане страны.