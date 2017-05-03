Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

ВЭБ: антироссийские санкции сохранятся до 2020 года

Санкции Запада против России сохранятся до 2020 года. Об этом сообщается в прогнозе ВЭБ.
"Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков", - сказано в документе.
Также стало известно, что ВЭБ ожидает роста экономики России в текущем году до 0,8%.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в Москве не ожидают снятия антироссийских санкций.
Еще 1 источник
Бизнес Видео Политика
ВЭБ
Антон Силуанов
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости