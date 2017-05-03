ВЭБ: антироссийские санкции сохранятся до 2020 года

Санкции Запада против России сохранятся до 2020 года. Об этом сообщается в прогнозе ВЭБ

"Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков", - сказано в документе.

Также стало известно, что ВЭБ ожидает роста экономики России в текущем году до 0,8%.