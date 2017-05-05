«Ведомости»: ЦБ проводит внеплановую проверку банка «Югра»

После произошедших у банка «Югра» сбоев в работе Центробанк решил начать внеплановую проверку финансовой организации, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами ЦБ. По их словам, финансовый регулятор планирует проверить полноту и своевременность исполнения банком обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации.

Помимо этого ЦБ проверит в «Югре» депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка. По словам одного из собеседников «Ведомостей», у ЦБ также вызывает опасения большой депозитный портфель банка (на 1 апреля он составил 179,4 млрд руб.).

В конце апреля клиенты банка «Югра» несколько дней испытывали трудности с проведением платежей. В банке сбой объяснили нарушениями в системе внешнего энергоснабжения, неполадки удалось устранить. Как утверждает источник «Ведомостей», у банка были проблемы с ликвидностью. На прошлой неделе на «Югру» снова стали жаловаться вкладчики, уточнил собеседник издания. Представители ЦБ и «Югры» отказались комментировать информацию о предполагаемой проверке.

Как сообщал «Ъ», в международной отчетности за 2016 год банк «Югра» применил нетипичный ход — банк показал прибыль не от операционной деятельности, а в результате безвозмездной помощи акционеров. Согласно российской отчетности за тот же период, «Югра» стала самым убыточным банком (32,3 млрд руб.).