Сервисы такси «Сатурн», «Везёт» и «Лидер» объединились в «крупнейшего агрегатора в России»

Компании RuTaxi (владелец такси-сервисов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) объявили об объединении, что позволит создать крупнейший агрегатор заказов автомобилей в России, пишет РБК. В ходе сделки сервисы привлекли финансирование от фонда UFG Private Equity.

Детали сделки не раскрываются. Представители Fasten и UFG Private Equity рассказали, что по итогам соглашения компании создали единую акционерную структуру, под которой объединены штаты RuTaxi и Fasten, их технологии и приложения. У этой компании не будет собственного таксопарка, при этом количество подключённых к сервису машин не раскрывается.

В UFG Private Equity заявили, что вложили в проект менее $100 млн, а теперь единая компания хочет привлечь дополнительное финансирование на сумму до $200 млн. Эти средства будут в основном направлены на развитие на российском рынке — «выход в новые города, продолжение консолидации рынка, инвестиции в совершенствование мобильного приложения, маркетинг и субсидии водителям».

Собираются ли владельцы новой структуры закрывать какие-либо свои бренды, не сообщается. Объединённая компания будет обрабатывать около 1,5 млн заказов в сутки, рассчитывает представитель Fasten.

В марте 2017 года источники РБК на рынке такси-сервисов говорили, что в 2016 году входящие в RuTaxi сервисы обрабатывали около 1 млн заказов в день, у Fasten этот показатель составлял 200-300 тысяч. Эти компании позволяют заказывать машины как через мобильное приложение, так и по телефону.

Для сравнения, показатели проектов, ориентированных только на работу через приложение, значительно ниже — по данным РБК, в 2016 году пользователи «Яндекс.Такси» заказывали примерно 500 тысяч поездок в сутки, показатель Uber был на уровне 150-170 тысяч поездок, Gett — около 150 тысяч поездок.