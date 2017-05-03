Курсы валют взяли паузу накануне больших перемен

- В промежутке между майскими праздниками рубль, скорее всего, будет вести себя достаточно стабильно. Изменения в его курсе по отношению к доллару и евро, если и будут, то будут незначительными.

Хотя, конечно, будут факторы, которые могут повлиять на курс рубля - заседание ФРС , например, которое должно состояться как раз сегодня. Конечно, ничего серьезного рынок от него не ждет, возможное изменение ставки, скорее всего, если и состоится, то в июне.

Кроме этого, мне кажется, что российские игроки не до конца оценили серьезное снижение ставки Банком России , сразу на 0,5 процента. Думаю, что одной из целей все-таки было ослабление курса рубля.

Пока рынок на это не отреагировал. Будет реакция и будет она негативной для нацвалюты. И это мы можем увидеть до вторых майских праздников, по крайней мере - подготовку к этой реакции.

Пока же рубль вчера вел себя по-разному к основным мировым валютам, укрепившись к доллару и просев к евро. Хотя в целом торги были очень спокойными, изменения курса по результатам индексной сессии практически не произошло. В то же время в течение второй половины вчерашнего торгового дня рубль сумел отойти от утренних минимумов на фоне развернувшейся вверх нефти.

Официальный курс доллара на сегодня, 3 мая, составляет 56 рублей 95 копеек (ослабление на 3 копейки). За один евро дают 62,15 рубля (укрепление на 11 копеек).