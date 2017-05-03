В Совфеде предложили запретить самозанятым гражданам выезд за границу

До конца года будет найдено правовое решение дальнейших взаимоотношений государства и самозанятых граждан. Сейчас над этим вопросом активно работают в Совете Федерации

Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно не знает никто. Минтруд насчитывает в России примерно 12 миллионов, а Росстат утверждает, что до 25 миллионов.

Как рассказал "Российской газете" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сегодня законы предписывают, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан". Вот как раз под них и подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают. А платить за них надо.

Недовольство регионов понять можно. По словам сенатора, власти не планируют лишить самозанятых бесплатного медицинского обслуживания, но тем не менее изменений не избежать. "Возможно, - подчеркивает Рязанский, - будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства".

И полноценной пенсии не вышедшие "из тени" индивидуалы вполне могут лишиться. Между прочим, уже сейчас, как поясняет сенатор Рязанский, некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. "Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты, - напоминает сенатор. - Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов".

Нет стажа и минимум баллов? "Тогда ждите, - говорит сенатор, - когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости". Кстати, минимальная пенсия сегодня в регионах не превышает 7-8 тысяч рублей в месяц.

Принуждать силой выходить "из тени" самозанятых государство не будет. Но создание определенных условий, как считает сенатор, рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься: а что же выгоднее - платить налоги или продолжать работать только для себя. Впрочем и сегодня, как напоминает советник гендиректора ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты населения РФ Николай Волгин, у некоторых категорий граждан есть возможность оформить свои отношения с государством.

Для этого нужно лишь пойти в налоговую по месту жительства и подать заявление на оформление патента для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Патент могут приобрести репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тысяч рублей в год.