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Без еды и воды: задержанным на Украине российским рыбакам не позволяют пополнить запасы продуктов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Без еды и воды: задержанным на Украине российским рыбакам не позволяют пополнить запасы продуктов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Крымские рыбаки, задержанные украинскими пограничниками, могут остаться без средств к существованию.
Продовольствие у задержанных украинскими пограничниками крымских рыбаков подходят к концу. Сойти на берег и пополнить запасы экипаж судна возможности не имеет.
Владелец судна «Норд», «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», не теряет связи с рыбаками. «Колхоз» обеспокоен дальнейшим развитием событий, так как продуктов и пресной воды хватит еще максимум на 3-5 дней, а каким образом можно будет восполнить потраченные запасы, неизвестно. Каких-либо усилий для того, чтобы доставить необходимое для жизни и существования, украинские пограничники пока не предпринимают, передает слова пресс-службы судовладельца «Комсомольская правда».
Десятерым рыбакам, находящимся на борту «Норда», ищут адвоката и ждут помощи от МИД РФ и Росрыболовства, в которые были направлены обращения. В «Рыболовецком колхозе» надеются, что это поможет наладить качественный контакт с украинскими властями или хотя бы добиться доставки продуктов на борт судна.
Ранее сообщалось, что корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал рыболовецкое судно под флагом России с экипажем из 10-ти человек.
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