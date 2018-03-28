Без еды и воды: задержанным на Украине российским рыбакам не позволяют пополнить запасы продуктов

Крымские рыбаки, задержанные украинскими пограничниками, могут остаться без средств к существованию. Продовольствие у задержанных украинскими пограничниками крымских рыбаков подходят к концу. Сойти на берег и пополнить запасы экипаж судна возможности не имеет. Владелец судна «Норд», «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», не теряет связи с рыбаками. «Колхоз» обеспокоен дальнейшим развитием событий, так как продуктов и пресной воды хватит еще максимум на 3-5 дней, а каким образом можно будет восполнить потраченные запасы, неизвестно. Каких-либо усилий для того, чтобы доставить необходимое для жизни и существования, украинские пограничники пока не предпринимают, передает слова пресс-службы судовладельца « Комсомольская правда ». Десятерым рыбакам, находящимся на борту «Норда», ищут адвоката и ждут помощи от МИД РФ Росрыболовства , в которые были направлены обращения. В «Рыболовецком колхозе» надеются, что это поможет наладить качественный контакт с украинскими властями или хотя бы добиться доставки продуктов на борт судна. Ранее сообщалось, что корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал рыболовецкое судно под флагом России с экипажем из 10-ти человек.