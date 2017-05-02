Рубль в начале укороченной недели слегка снижается

Рубль во вторник слегка снижался на нефти по 51,5 доллара за баррель сорта Brent.

Но надежды на ослабление геополитических рисков поддерживают валюту РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.08 мск вторника рос на 7 копеек - до 56,99 рубля, курс евро - на 8 копеек - до 62,12 рубля.

Рубль в небольшом минусе

Курс рубля в начале укороченной недели слегка теряет к доллару и евро на фоне неуверенных попыток рынка нефти зацепиться за отметку 51,5 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают переизбытка нефти на рынке после выхода данных о росте добычи "черного золота" в США и Ливии.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 28 апреля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 13 штук, до 870 единиц. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает сообщение Национальной нефтяной компании Ливии National Oil Corp. (NOC) о росте производства нефти на 760 тысяч баррелей в сутки - до самого высокого уровня с декабря 2014 года. Компания также отметила, что планирует продолжать наращивать добычу.

В то же время, поддержку рублю оказывает заявление канцлера Германии Ангелы Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным о том, что она надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

На этом фоне рубль днем терял к доллару и евро 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колебалась ниже 2,95 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

Основное понижение ставки ЦБ состоится в первой половине года, и решение, принятое в пятницу, в определенной степени могло быть продиктовано текущим моментом (вероятно, оно было принято с учетом значительного замедления инфляции и призывов к ослаблению рубля), говорит Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ" . Удивили и само решение, и тон пресс-релиза, создана предпосылка для дальнейшего понижения ставки на 50 базисных пунктов с текущих 9,25%, если только у рубля не наметится более резкий нисходящий тренд, добавил он.

"Дневной объем покупок ( Минфином РФ – ред.) иностранной валюты немного увеличится - с 60 миллионов долларов в апреле примерно до 70 миллионов в мае (исходя из средних цен на нефть и данных по добыче). Такой небольшой объем интервенций вряд ли ощутимо скажется на динамике рубля", - сказал Левинсон.

В ближайшие семь дней важнейшими событиями, способными повлиять на динамику валютных торгов, станут заседание ФРС США , публикация данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США и второй тур президентских выборов во Франции – 7 мая, рассуждает Сергей Кочергин из ГК Exness.

"Если риторика американского регулятора будет жесткой, а макроэкономическая статистика сильной, пара EUR/RUB сползет до уровня 61,5. Курс доллара на этой неделе, вероятно, поднимется до 57,5 рубля", - оценил он.