Кудрин рассказал россиянам, в чем хранить сбережения

Экс-министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал, как россиянам стоит хранить свои сбережения с учетом курса рубля и цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС

«Я и раньше говорил о простой модели - в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил - и в государственных облигациях», - сказал Кудрин.

При этом он отметил, что сам «пока не предполагал участвовать» в приобретении облигаций федерального значения, но, по его словам, ОФЗ – является хорошим инструментом для тех граждан России, которые могут позволить себе сделать вклад на три года.

«Ставка выше, чем по банковскому вкладу. При максимальном размещении на три года главный положительный эффект наступает ближе к концу третьего года, так как ставка по купону нарастает. Весь эффект можно получить, если ты дошел до конца», - отметил Кудрин.

По его словам, ОФЗ для населения - это «не сверхважные объемы для погашения дефицита бюджета», но это "элемент политики развития нового рынка".

Глава ЦСР рассказал, что ОФЗ также могут повысить финансовую грамотность населения и простимулировать россиян активнее принимать участие на рынке инвестиций.