Власти Москвы выставили на торги особняк XVIII века в Санкт-Петербурге за 417 млн рублей

Правительство Москвы выставило на аукцион административное здание и земельный участок вблизи канала Грибоедова в Санкт-Петербурге на улице Казанская, 25, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Трехэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв метров и прилегающий земельный участок площадью 1,8 га выставлены на продажу единым лотом. Начальная стоимость — 417 млн рублей.

Степень износа здания XVIII века составляет около 30%, подключены все инженерные коммуникации, обременений у объекта нет. «Земельный участок продается с обременением в виде функционального назначения — под размещение административно-управленческих и общественных объектов. Кроме того, новый собственник обязан предоставить гражданам право прохода и проезда по данному земельному участку», — отмечается в материале.