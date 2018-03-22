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Объем кредитования ВТБ предприятий в Якутии вырос в 2017 году на 64%
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Объем кредитования ВТБ предприятий в Якутии вырос в 2017 году на 64% 

ТАСС 1 час назад
Фото: ЯСИА.RU
ЯКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Объем кредитования ВТБ предприятий в Якутии в 2017 году вырос на 64% — до 5,4 млрд рублей. Общий корпоративный кредитно-документарный портфель составил 10,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.
"Кредитно-документарный портфель корпоративного подразделения ВТБ в Республике Саха (Якутия) по итогам 2017 года вырос на 43% и составил 10,9 млрд рублей. За прошедший 2017 год ВТБ предоставил предприятиям Якутии кредитов на 5,4 млрд рублей (рост более чем на 64% к 2016 году). Из них среднему региональному бизнесу выдано 4,8 млрд рублей, малому бизнесу — 627 млн рублей", — говорится в сообщении.
Портфель по среднему бизнесу вырос за год почти на 94% и приблизился к 7,5 млрд рублей, отметили в банке. Порядка 1 млрд рублей в портфеле занимают кредиты предприятий малого бизнеса республики.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Якутии Петр Птицын полагает, что рост кредитования связан с активным участием банка в реализации социально значимых для республики проектов. «В 2017 году мы проводили работу по кредитованию клиентов сегмента малого и среднего бизнеса с использованием льготных программ государственной поддержки, а также продолжили увеличивать объемы сотрудничества с недропользователями», — отметил он.
Объем привлечения средств корпоративных клиентов ВТБ в регионе на 1 января 2018 приблизился к 13 млрд рублей, сообщили в банке.
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