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Греция и кредиторы достигли соглашения по пакету реформ
Греция и ее зарубежные кредиторы достигли соглашения по пакету реформ, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Грезии Эвклида Цакалотоса. «Переговоры по технической части сделки полностью завершены… Открыт путь для обсуждения частичного списания задолженности»,— заявил он.
Договор включает в себя проведение трудовой реформы, изменений в сфере энергетики, сокращения пенсий и повышения налогов. По словам министра, это соглашение открывает дорогу для выплаты следующих выделенных средств помощи.
Напомним, нынешняя, третья по счету программа финпомощи Греции в размере €86 млрд была согласована в середине 2015 года и заканчивается в следующем году. Международный валютный фонд тогда отказался в ней участвовать, так как не смог убедить европейских кредиторов списать или реструктурировать существенную часть долга. Основной кредитор — Германия не соглашалась на списание до тех пор, пока Греция не достигнет устойчивого первичного (до выплаты процентов по долгу) профицита бюджета в 3,5% ВВП.
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