Греция и кредиторы достигли соглашения по пакету реформ

Греция и ее зарубежные кредиторы достигли соглашения по пакету реформ, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Грезии Эвклида Цакалотоса. «Переговоры по технической части сделки полностью завершены… Открыт путь для обсуждения частичного списания задолженности»,— заявил он.

Договор включает в себя проведение трудовой реформы, изменений в сфере энергетики, сокращения пенсий и повышения налогов. По словам министра, это соглашение открывает дорогу для выплаты следующих выделенных средств помощи.