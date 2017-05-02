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«Нафтогаз» планирует снизить транзитные тарифы с 2020 года
Компания «Нафтогаз Украины» планирует снизить тарифы на транзит природного газа после окончания договора с российским «Газпромом». Об этом заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части. Это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем «Северным потоком-2», — цитирует Deutsche Welle Витренко.
Он также раскритиковал строительство «Северного потока-2» назвав его «экономически неоправданным».
Отмечается, что для снижения тарифов необходим гарантированный ежегодный объём транспортировки в размере около 110 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что в Стокгольмском арбитражном суде требования «Газпрома» к «Нафтогазу» увеличены до $37 млрд.
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