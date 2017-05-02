«Нафтогаз» планирует снизить транзитные тарифы с 2020 года

«С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части. Это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем «Северным потоком-2», — цитирует Deutsche Welle Витренко.

Он также раскритиковал строительство «Северного потока-2» назвав его «экономически неоправданным».

Отмечается, что для снижения тарифов необходим гарантированный ежегодный объём транспортировки в размере около 110 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что в Стокгольмском арбитражном суде требования «Газпрома» к «Нафтогазу» увеличены до $37 млрд.