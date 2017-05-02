Virgin Galactic провела ключевое испытание туристического космического корабля

Американская компания Virgin Galactic провела в понедельник ключевое испытание своего суборбитального туристического космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом фирма Virgin Galactic сообщила в тот же день на своем официальном сайте.

По ее свидетельству, речь идет об "успешном испытательном полете", состоявшемся в небе над Мохаве (штат Калифорния). В ходе данного испытания "впервые в полете" была опробована система поворота вверх хвостового оперения аппарата Unity. В таком виде корабль, по замыслу его создателей, должен будет заходить на посадку, осуществляя аэродинамическое торможение.

В ходе нынешнего полета двигатели Unity, который отстыковался на высоте от носителя WhiteKnightTwo, не включались. Тем не менее на борту корабля Unity находилось двое пилотов. А на борту носителя WhiteKnightTwo находилось двое пилотов и бортинженер.

Новый полет Unity стал восьмым по счету. Детальных данных о нем Virgin Galactic не приводит, утверждая лишь, что "первоначальные доклады от пилотов и от центра управления полетом являются весьма воодушевляющими". Первый пробный полет Unity состоялся 8 сентября минувшего года. Как сообщила тогда пресс-служба Virgin Galactic, в его ходе корабль Unity был пристыкован к носителю WhiteKnightTwo все время - от взлета и до посадки.

Уроки катастрофы двухлетней давности Модель Unity была представлена в феврале 2016 года. Ее создали взамен образца, разбившегося осенью 2014 года. Космолет продемонстрировал специалистам, журналистам и потенциальным клиентам Virgin Galactic в одном из ангаров испытательного центра недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) владелец компании - британский миллиардер Модель Unity была представлена в феврале 2016 года. Ее создали взамен образца, разбившегося осенью 2014 года. Космолет продемонстрировал специалистам, журналистам и потенциальным клиентам Virgin Galactic в одном из ангаров испытательного центра недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) владелец компании - британский миллиардер Ричард Брэнсон

По внешнему виду корабль практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения стала ошибка пилота. В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой - получил ранения.

Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы, что новая модель стала значительно безопаснее предшественницы. Многие функции управления космолетом теперь автоматизированы, а при выполнении целого ряда задач пилота будет страховать компьютер. Со своей стороны эксперты космической отрасли в США констатировали, что после катастрофы репутация компании была сильно подмочена. Как они отмечали, единственной возможностью реабилитировать проект станут успешные испытания новой модели. Клиентура из Голливуда

Том Хэнкс и Анджелина Джоли. SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Предполагается, что стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тыс. долларов. Космолет, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть туристов. Желание побывать таким образом в космосе изъявили уже порядка 700 человек, среди которых знаменитые голливудские актеры Леонардо Ди Каприо

По словам Брэнсона, в число первых пассажиров космического корабля должны войти он сам и его дети.