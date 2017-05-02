ЖКХ без счетчика может стать выгоднее

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что готовит законопроект, который предусматривает отмену повышающего коэффициента для расчета коммунальных платежей. Поэтому платежи за ЖКХ в квартирах, где не установлены счетчики на воду и свет, могут значительно уменьшиться. Об этом сообщает газета «Известия».

В законопроекте предлагается отменить повышенный коэффициент при оплате услуг без учета счетчиков и изменить формулу расчета нормативов потребления. С 1 июля 2016 года этот коэффициент равняется 1,5.

«Мы сейчас пишем инициативу, чтобы заменить расчетный метод аналоговым и отменить повышающие коэффициенты… Гораздо надежней аналоговый метод. Берется точно такой же дом, но в котором уже установлены счетчики. Показанный там объем потребления становится нормативом, по которому платят те, кто счетчик не установил», - сказала Хованская.

По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, отмена повышающих коэффициентов логична, поскольку к запланированным результатам их введение не привело. "Ответственность за установку счетчиков возложили на граждан, пугали их повышающими коэффициентами. А граждане плевать на счетчики хотели, им некогда этим заниматься", - сказал он.