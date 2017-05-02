Путин разделил банковскую систему на два уровня

Президент России Владимир Путин подписал закон о двухуровневой банковской системе. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает деление банков по лицензиям — универсальной и базовой.

С 1 января 2018 года для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер капитала составит 300 млн руб., для банка с универсальной лицензией — 1 млрд руб.

При достижении капитала банка с базовой лицензией суммы в 1 млрд руб. банк сможет ходатайствовать о получении универсальной лицензии.

Банки с базовой лицензий смогут осуществлять ограниченный объем операций. Им запрещается иметь счета в иностранных банках, кроме участия в иностранной платежной системе, а также кредитовать нерезидентов. Кроме того, до 1 января 2019 года банки с капиталом менее 1 млрд руб. смогут создавать представительства и дочерние организации на территории иностранных государств с разрешения ЦБ

Банки с базовой лицензией смогут специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса в регионах. Банки с универсальной лицензией смогут предоставлять полный спектр банковских услуг, однако регулирование ЦБ в их отношении сохранится в полном объеме.

Закон был подписан 1 мая 2017 года, он вступает в силу через 30 дней с момента подписания.