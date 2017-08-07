Более 100 тысяч крымчан остались без электричества

В Крыму без электричества остались 108 тысяч человек, из которых 24,8 тысячи человек – в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы министерства энергетики России.



7 августа в 20:22 временно отключили электропотребление на 70 МВт. Без света жители полуострова окажутся 19 минут. График временного отключения электричества ввели в связи с тем, что из-за жары потребление электроэнергии в республике достигло максимальных показателей. Власти Крыма обратились к жителям с просьбой рационально использовать электричество. В ближайшие дни в Крыму также будет действовать экстренное предупреждение из-за температуры воздуха в 38-40 градусов.