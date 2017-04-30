Минск хочет направить в Россию инспекторов молочных предприятий

Белорусские ветеринарные службы хотели бы посетить российские предприятия по переработке сельхозпродукции, в частности, молока, чтобы посмотреть организацию там производственного процесса, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям. Инспекция Россельхознадзора, в ходе которой специалисты обследовали 18 мясных и молочных предприятий Белоруссии, проходила с 5 по 13 апреля. Новая инспекция со 2 по 5 мая проведет проверку белорусских предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции.

"Мы хотели бы тоже побывать на российских предприятиях, посмотреть и молочные предприятия РФ, как там поставлена работа. Почему-то таких приглашений, желаний, чтобы наши специалисты посетили (предприятия – ред.), пока нет", — сказал Заяц в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Он также рассказал, что принцип работы с российской стороной не претерпел каких-либо изменений после обращения главы Россельхознадзора Сергея Данкверта , в отношении которого ведут проверку белорусские правоохранители, к Минсельхозу России о том, чтобы "отвести" его в сторону от переговоров с Белоруссией.

Министр отметил, что Белоруссия не создала "невыносимых условий", из-за которых бы представители Россельхознадзора отказались работать с республикой. "Повода не было. Мы законопослушные", — заявил он.

"Не изменилась работа, работаем с теми службами, с которыми работали до этого… Хотелось бы, чтобы эти службы слышали партнеров, Белоруссию", — добавил глава белорусского Минсельхозпрода.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.