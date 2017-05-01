Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России

Япония объявила о желании существенно увеличить импорт нефти и газа из России. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, таким образом Токио хочет уйти от излишней зависимости от поставок углеводородов с Ближнего Востока.

«Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень небезопасен, сопряжен с геополитическими рисками. Для нас очень важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей, то есть из России. Это очень важно с точки зрения энергетической безопасности нашей страны», — сказал министр.

5 апреля Саудовская Аравия снизила цены на нефть для европейского рынка, на котором доминирует Россия. Диапазон снижения составил от 30 до 45 центов с барреля. При этом стоимость сырья для американских покупателей подросла. В феврале Эр-Рияд повысил цену нефти Arab Light на 30 центов для азиатских клиентов. Также была увеличена стоимость сырья для продажи в США, северо-западную Европу и страны Средиземноморья.