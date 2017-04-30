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Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СК России по Московской области провести проверку по факту застройки санкт-петербургской коммерческой строительной организацией на Молодинском поле.
Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко (есть в распоряжении RT).
«Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании», — заявила Петренко.
Отмечается, что эти земли имеют историческую значимость для России. Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства.
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