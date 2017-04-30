Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье

Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко (есть в распоряжении RT).

«Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании», — заявила Петренко.

Отмечается, что эти земли имеют историческую значимость для России. Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства.