Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье

СК РФ проверит законность застройки Молодинского поля
Фото:
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СК России по Московской области провести проверку по факту застройки санкт-петербургской коммерческой строительной организацией на Молодинском поле.
Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко (есть в распоряжении RT).
«Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании», — заявила Петренко.
Отмечается, что эти земли имеют историческую значимость для России. Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства.
Еще 13 источников
Бизнес Московская область
СКР
Светлана Петренко Александр Бастрыкин
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости